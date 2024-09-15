Смертельное ДТП на трассе Алматы-Оскемен попало на видео

На 25 км автодороги Алматы-Оскемен произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один из участников аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции региона в Instagram. ДТП произошло сегодня ночью. В аккаунте Департамента полиции опубликованы кадры с места ДТП.

"Установлено, что водитель Chevrolet Cobalt, следуя на 25 км автодороги Алматы-Оскемен, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонное ограждение, а после по инерции столкнулся со впереди стоящей автомашиной Hyundai Sonata.

В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция региона призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД РК.