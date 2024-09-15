Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Смертельное ДТП на трассе Алматы-Оскемен попало на видео

Опубликовано:

ДТП на трассе Алматы-Оскемен
ДТП на трассе Алматы-Оскемен. Кадр из видео: instagram/police_almobl

На 25 км автодороги Алматы-Оскемен произошло страшное ДТП, в результате которого погиб один из участников аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Алматинской области.

По факту дорожной аварии полицейскими возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба полиции региона в Instagram. ДТП произошло сегодня ночью. В аккаунте Департамента полиции опубликованы кадры с места ДТП.

"Установлено, что водитель Chevrolet Cobalt, следуя на 25 км автодороги Алматы-Оскемен, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на бетонное ограждение, а после по инерции столкнулся со впереди стоящей автомашиной Hyundai Sonata.

В результате ДТП водитель Chevrolet Cobalt скончался на месте. Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства.

Полиция региона призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать допустимый скоростной режим и не нарушать ПДД РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2161497-smertelnoe-dtp-na-trasse-almaty-oskemen-popalo-na-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie