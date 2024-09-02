Столкнулись шесть авто: смертельное ДТП произошло в Караганде (видео)

Сегодня днем в Караганде произошло ДТП с участием шести автомобилей. Известно об одном погибшем в результате аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомашин.

"В результате на месте от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы в медицинское учреждение", - отметили в ДП Карагандинской области.

По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются.

В ДП Карагандинской области напомнили водителям о важности строгого соблюдения правил дорожного движения.

Видео с места происшествия появилось в одном из местных Telegram-каналов. Кадры снял очевидец. Он отметил, что авария произошла возле дома 43 по улице Аманжолова.

"Что, нет человека? Вылетела, нет человека, она вылетела. Страшно, страшно, ребята. Машина полетела со всей дури. Оказывают помощь. Одного человека нет, найти не могут, страшное дело. Кто-то кричит на улице или нет. Зачем так лететь? 40 километров в час знак же стоит. Зачем?" - эмоционально высказался автор видео.

А в ЗКО после лобового столкновения двух автомобилей на трассе Бурлин - Аксай - Жымпиты одна из машин загорелась. По предварительной информации, водитель Volkswagen Passat, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения. Авария унесла жизни двух человек.

Также в Алматы водитель мусоровоза не справился с управлением, допустил наезд на металлическое ограждение, из-за чего грузовик опрокинулся на бок. Водитель и его пассажир обратились за медпомощью в связи с травмами.

Внимание: видео содержит жесткие кадры, а также присутствует нецензурная лексика. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.