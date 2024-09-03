Вырвало двигатель и отбросило в кювет: в смертельное ДТП попали иностранцы на юге Казахстана

В понедельник, 2 сентября, вечером на трассе в Шымкенте столкнулись два авто. В результате ДТП один человек погиб, еще семь пострадали, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, авария произошла на Алматинской трассе, возле базара "Жибек жолы".⠀

По предварительным данным, на трассе, где ведутся дорожные работы, столкнулись два автомобиля – Opel Vectra и Toyota Alphard. Предполагается, что первая машина выехала на полосу встречного движения.

"Столкновение было настолько сильным, что у Opel Vectra вырвало двигатель, автомобиль отбросило в кювет", – говорится в материале.

В результате ДТП водитель Opel погиб на месте аварии, еще семь человек пострадали.

Отмечается, что все пострадавшие – граждане Узбекистана. Они находились в салоне Toyota Alphard и направлялись из Кызылорды домой.

По факту аварии проводится расследование.

Напомним, накануне страшное ДТП произошло в Караганде - здесь столкнулись сразу шесть автомобилей. В результате произошедшего погиб один человек, еще трое госпитализированы. Предполагаемого виновника ДТП задержали.

Отметим, в Казахстане за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека, предусмотрено уголовное наказание, согласно статье 345 УК РК.

Меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью - наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

- наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек - наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

- наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек - наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.