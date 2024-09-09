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Авто сгорели полностью: смертельное ДТП произошло на трассе близ Актау

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Горит машина на трассе
ДТП на трассе близ Актау. Фото: lada.kz

В Мангистауской области на трассе Актау - Курык произошло ДТП с участием двух автомобилей. Есть погибшие. Полицией начато досудебное расследование.

Как сообщает Lada.kz, авария произошла 7 сентября в 15:30 на трассе Актау - Курык. ДТП произошло с участием двух автомобилей с последующим горением. Сообщается о нескольких погибших.

В департаменте полиции Мангистауской области корреспонденту NUR.KZ факт ДТП подтвердили и сообщили, что ведется досудебное расследование.

Авто сгорело
ДТП на трассе близ Актау. Фото: lada.kz

"По факту дорожно-транспортного происшествия на 39 км трассы Актау- Мунайлы начато досудебное расследование. В настоящее время проводится всестороннее расследование с целью установления всех обстоятельств происшествия.

Полиция призывает водителей быть бдительными и внимательными на трассах. Просим вас не превышать скорость, а также не отвлекаться при управлении транспортным средством. Не забывайте, что во время управления автомобилем вы несете ответственность за жизнь других участников дорожного движения", - уточнили в ведомстве.

Однако конкретной информации о количестве погибших в Департаменте полиции озвучивать не стали.

На прошлой неделе в Мангистауской области произошло жуткое ДТП. В сгоревшем автомобиле погиб ребенок. Семь человек госпитализировали, а одному из пострадавших детей пришлось ампутировать руку.

В начале сентября на трассе в Шымкенте столкнулись два автомобиля. Удар был настолько сильным, что у одной из машин вырвало двигатель. В результате ДТП один человек погиб, также пострадали семеро иностранцев.

А в Караганде произошла авария с участием шести автомобилей. На месте от полученных травм скончался один человек, еще трое были госпитализированы.

Что делать, если вы попали в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол;
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2158884-avto-sgoreli-polnostyu-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-bliz-aktau/

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