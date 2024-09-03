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Школьный автобус врезался в толпу людей в Китае: есть погибшие

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Школьный автобус
Школьный автобус. Иллюстративное фото: pixabay.com

11 человек погибли после наезда школьного автобуса в Китае, сообщает РБК. Пострадали еще 13 человек, один из которых находится в критическом состоянии.

Сайт со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV) пишет, что школьный автобус в Китае потерял управление и задавил 11 человек, в том числе пятерых детей.

Инцидент произошел утром 3 сентября в уезде Дунпин на западе провинции Шаньдун. Сообщается, что рейсовый школьный автобус неожиданно наехал на людей, которые шли по обочине дороги. В результате погибли пятеро школьников и шестеро взрослых - их родителей, уточняется в материале.

Еще 13 человек получили травмы разной степени тяжести. Один пострадавший находится в критическом состоянии, остальные 12 - в стабильном.

Водитель автобуса задержан. Причины произошедшего устанавливаются.

Ранее в Алматы на улице Жангельдина столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль марки Toyota, пострадавших не было.

Также мы писали, что школьный автобус перевернулся в Кыргызстане - в результате инцидента пострадали 20 детей и один взрослый.

Кроме того, школьный автобус столкнулся с пожарной машиной в Павлодаре, тогда пострадали 9 детей. Кроме того, в Талдыкоргане школьный автобус столкнулся с легковыми машинами. В дорожной аварии пострадали 8 человек, среди них пятеро детей.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2156589-shkolnyy-avtobus-vrezalsya-v-tolpu-lyudey-v-kitae-est-pogibshie/

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