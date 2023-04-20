Автобус с детьми перевернулся на трассе в Кыргызстане (видео)

Авария. Кадр из видео с места ДТП: t.me/news24kg

Школьный автобус перевернулся в Кыргызстане - в результате инцидента пострадали 20 детей и один взрослый, сообщается на

На трассе в аэропорт "Манас" столкнулись маршрутка GoBus и школьный автобус. Инцидент произошел утром - вызов в скорую помощь поступил в 11:15 по местному времени.

Согласно последним данным, количество пострадавших в результате ДТП и госпитализированных в организации здравоохранения составляет 21 человек (20 детей и 1 взрослый).

"20 детей с различными травмами находятся в Городской детской клинической больнице, из них четверо пострадавших находятся в реанимации, состояние троих детей оценивается как стабильно тяжелое, один ребенок в крайне тяжелом состоянии. Состояние остальных госпитализированных детей стабильное, соответствует тяжести полученных травм, находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении Минздрава.

Касательно пострадавшего взрослого в министерстве сообщили, что он госпитализирован в Больницу скорой помощи в реанимацию. Состояние оценивается как тяжелое - у пациента выявили ушиб головного мозга и перелом костей таза.

По информации 24.kg, в результате аварии на трассе школьный автобус перевернулся. Очевидцы сняли на видео последствия ДТП.

Отметим, согласно ПДД КР, при перевозке групп детей в автобусе или на грузовом автомобиле с кузовом-фургоном с ними должен находиться взрослый сопровождающий. На этих транспортных средствах спереди и сзади должны быть установлены опознавательные знаки "Перевозка детей". Кроме того, к управлению автобусами на международных, междугородних и горных маршрутах допускаются водители, имеющие непрерывный стаж работы в качестве водителя автобуса не менее 3-х лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2017589-avtobus-s-detmi-perevernulsya-na-trasse-v-kyrgyzstane-video/