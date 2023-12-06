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Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Алматы (видео)

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Желтый автобус и автомобиль столкнулись на дороге
Место происшествия. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Алматы на улице Жангельдина столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль марки Toyota, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

В Telegram-канале Kris_p_almaty опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что столкнулись легковая машина и желтый автобус. У обоих авто повреждена передняя часть. В полиции прокомментировали данное ДТП.

"Данное дорожно-транспортное пришествие имело место 5 декабря в Жетысуском районе Алматы, на улице Жангельдина.

Столкнулись автомашины марки Toyota и автобус. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ДП города.

Данный факт был оформлен сотрудниками полиции Жетысуйского района.

В ноябре мы сообщали о случае в Шымкенте, когда два пассажирских автобуса устроили гонки, в результате которого произошло ДТП. Людей буквально раскидало по салону, пострадали 11 человек.

В ноябре мы также сообщали о том, что в Усть-Каменогорске женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой. Водитель общественного транспорта ее не заметил и допустил наезд. От полученных травм она скончалась сразу на месте аварии.

В эти же дни в Караганде столкнулись два автобуса - семь пассажиров увезли в больницу после аварии.

В конце ноября в Астане водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Керей, Жанибек хандар, на пересечении с улицей Бокейхана, при повороте допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу в установленном месте. Пострадавшая доставлена в больницу и после осмотра врачей отпущена домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2049415-shkolnyy-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-v-almaty-video/

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