Школьный автобус столкнулся с легковушкой в Алматы (видео)

В Алматы на улице Жангельдина столкнулись школьный автобус и легковой автомобиль марки Toyota, пострадавших нет, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Алматы.

В Telegram-канале Kris_p_almaty опубликовано видео с места ДТП. На кадрах видно, что столкнулись легковая машина и желтый автобус. У обоих авто повреждена передняя часть. В полиции прокомментировали данное ДТП.

"Данное дорожно-транспортное пришествие имело место 5 декабря в Жетысуском районе Алматы, на улице Жангельдина.

Столкнулись автомашины марки Toyota и автобус. В результате ДТП никто не пострадал", - сообщили в пресс-службе ДП города.

Данный факт был оформлен сотрудниками полиции Жетысуйского района.

В ноябре мы сообщали о случае в Шымкенте, когда два пассажирских автобуса устроили гонки, в результате которого произошло ДТП. Людей буквально раскидало по салону, пострадали 11 человек.

В ноябре мы также сообщали о том, что в Усть-Каменогорске женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу рядом с остановкой. Водитель общественного транспорта ее не заметил и допустил наезд. От полученных травм она скончалась сразу на месте аварии.

В эти же дни в Караганде столкнулись два автобуса - семь пассажиров увезли в больницу после аварии.

В конце ноября в Астане водитель маршрутного автобуса, следуя по улице Керей, Жанибек хандар, на пересечении с улицей Бокейхана, при повороте допустил наезд на 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу в установленном месте. Пострадавшая доставлена в больницу и после осмотра врачей отпущена домой.