"ГАЗель" опрокинулась на бок после столкновения с авто в Астане
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ГАЗель опрокинулась на бок в результате ДТП сегодня в Астане. Другой участник аварии - легковой автомобиль - был разбит, передает корреспондент NUR.KZ.
Ролик с места происшествия появился в Instagram-профиле блогера Данияра Капарова. В описании к видео говорится, что ДТП произошло на пересечении проспекта Республики и улицы Богенбай батыра в Астане.
Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, по факту ДТП возбуждено административное производство.
"Водитель автомашины ГАЗель на перекрестке пр.Богенбай батыра-пр.Республики проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым допустил столкновение с автомашиной марки "Skoda". От столкновения ГАЗель опрокинуло на бок. В результате ДТП пострадавших нет", - прокомментировали в полиции.
Сообщается также, что в отношении водителя автомашины ГАЗель возбуждено административное производство по ст.610 ч.1 КоАП РК и материал направлен в суд.
Вчера в Астане автобус сбил насмерть женщину. По данному факту возбудили уголовное дело. Перед этим, в воскресенье, в столице погиб водитель мопеда. Парень совершил наезд на КамАЗ.
На прошлой неделе в Алматы произошло столкновение двух легковых авто - пострадали водитель и двое пассажиров одной из автомашин. Перед этим в соцсетях распространилось видео аварии около АДК - легковушку перевернуло после столкновения с другой машиной. Пострадали два человека.
Что делать при попадании в ДТП?
На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП;
- протокол осмотра места ДТП;
- административный протокол;
- отобрать объяснения;
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2154403-gazel-oprokinulas-na-bok-posle-stolknoveniya-s-avto-v-astane/