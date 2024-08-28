"ГАЗель" опрокинулась на бок после столкновения с авто в Астане

ГАЗель опрокинулась на бок в результате ДТП сегодня в Астане. Другой участник аварии - легковой автомобиль - был разбит, передает корреспондент NUR.KZ.

Ролик с места происшествия появился в Instagram-профиле блогера Данияра Капарова. В описании к видео говорится, что ДТП произошло на пересечении проспекта Республики и улицы Богенбай батыра в Астане.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны, по факту ДТП возбуждено административное производство.

"Водитель автомашины ГАЗель на перекрестке пр.Богенбай батыра-пр.Республики проехал на запрещающий сигнал светофора, тем самым допустил столкновение с автомашиной марки "Skoda". От столкновения ГАЗель опрокинуло на бок. В результате ДТП пострадавших нет", - прокомментировали в полиции.

Сообщается также, что в отношении водителя автомашины ГАЗель возбуждено административное производство по ст.610 ч.1 КоАП РК и материал направлен в суд.

Вчера в Астане автобус сбил насмерть женщину. По данному факту возбудили уголовное дело. Перед этим, в воскресенье, в столице погиб водитель мопеда. Парень совершил наезд на КамАЗ.

На прошлой неделе в Алматы произошло столкновение двух легковых авто - пострадали водитель и двое пассажиров одной из автомашин. Перед этим в соцсетях распространилось видео аварии около АДК - легковушку перевернуло после столкновения с другой машиной. Пострадали два человека.

Что делать при попадании в ДТП?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения;