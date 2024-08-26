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Мопедист погиб при столкновении с "КамАЗом" в Астане

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Упавший мопед
Мопед на дороге. Иллюстративное фото: Beeldbewerking / Getty Images

Трагедия произошла в минувшее воскресенье в Астане - в резуьтате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мопеда, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

В пресс-службе ведомства сообщили, что авария произошла 25 августа текущего года вечером, около 21:14.

"Водитель мопеда, следуя по улице Сарайшык со стороны проспекта Кабанбай батыра в направлении улицы Акмешит, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на стоящую автомашину "КамАЗ", - заявили в полиции.

В результате ДТП водитель мопеда от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту трагедии начато уголовное дело - проводится расследование.

Отметим, что еще в начале лета МВД обратилось к мопедистам и самокатчикам. В ведомстве подчеркнули, что в последние годы возник настоящий "бум" на разнообразные средства передвижения на улицах городов: электросамокаты, мопеды и скутеры.

В МВД напомнили, что пользователи таких видов транспорта также являются участниками дорожного движения. Сообщалось, что участились нарушения ПДД со стороны водителей таких транспортных средств.

Водителям мопедов и самокатов напомнили об опасности неаккуратного вождения, несоблюдении правил поведения на улице и правил движения на дороге.

Также напомним, для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения.

Также в КАП рассказали о регистрации мопедов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2153352-mopedist-pogib-pri-stolknovenii-s-kamazom-v-astane/

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