Пассажиры и водитель пострадали в результате ДТП в Алматы

В Алматы сегодня утром произошло столкновение двух легковых авто - пострадали водитель и пассажиры одной из автомашин, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ, ДТП имело место сегодня в 06:50 утра в Бостандыкском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки "Audi", следуя по улице Ауэзова в северном направлении, на пересечении с улицей Жандосова выехал на красный запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с автомашиной марки "Lada", которая следовала по улице Жандосова на восток. В результате данного ДТП водитель автомашины "Lada" и двое его пассажиров получили телесные повреждения", - прокомментировали в пресс-службе полиции города.

Стражи порядка района Алматы, где произошло ДТП, приступили к расследованию факта аварии.