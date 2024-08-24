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"Приподнимают, кошмар": авто перевернуло от удара в Алматы (видео)

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ДТП в Алматы
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/kris__p__almaty

В Сети распространили видео с места ДТП. Указывается, что авария произошла возле АДК в Алматы. Подробности озвучили в городском департаменте полиции, передает NUR.KZ.

"В Алматы днем произошло ДТП с переворотом. Ниже Абая. Около АДК", - говорится в подписи к видео с места происшествия.

"Приподнимают, кошмар", - комментирует случившееся автор кадров.

В пресс-службе ДП Алматы сообщили, что авария произошла сегодня, 24 августа, в 14 часов на пересечении улиц Малая Абая и Брусиловского.

"Водитель Hyundai, следуя по улице Малая Абая в восточном направлении, на пересечении с улицей Брусиловского при наличии знака "Уступи дорогу" выехал с второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с автомобилем Jetour, который от удара опрокинулся на бок", - рассказали в ведомстве.

В результате аварии пострадали водитель Jetour и его пассажир. Медицинскую помощь им оказали на месте и отпустили домой. К расследованию факта приступили сотрудники УП Бостандыкского района.

Напомним, ранее в Алматы произошло ДТП с участием автомобилей LiXiang и Subaru, в результате которого была повреждена опора газовой трубы. За медицинской помощью обратился водитель Subaru.

Также в соцсетях появились кадры с мопедистом на дороге в Алматы. В результате происшествия водитель транспортного средства скончался.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2152911-pripodnimayut-koshmar-avto-perevernulo-ot-udara-v-almaty-video/

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