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Троллейбус врезался в остановку в Алматы: стало известно о состоянии пострадавшего

Опубликовано:

Больница
Больница. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавшего в результате ДТП с участием троллейбуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пациент был доставлен в городскую больницу №7. После проведения обследований он получил всю необходимую медицинскую помощь. Пациент был направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении здравоохранения.

Сегодня сообщалось, что водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

  1. удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  2. включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки;
  3. если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  4. вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  1. составить схему ДТП;
  2. протокол осмотра места ДТП;
  3. административный протокол; 
  4. отобрать объяснения;
  5. направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2149474-trolleybus-vrezalsya-v-ostanovku-v-almaty-stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshego/

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