Троллейбус врезался в остановку в Алматы: стало известно о состоянии пострадавшего

В управлении здравоохранения Алматы рассказали о состоянии пострадавшего в результате ДТП с участием троллейбуса, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Пациент был доставлен в городскую больницу №7. После проведения обследований он получил всю необходимую медицинскую помощь. Пациент был направлен на амбулаторное лечение в поликлинику по месту жительства", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в управлении здравоохранения.

Сегодня сообщалось, что водитель троллейбуса не справился с управлением и въехал в остановочный комплекс в Алматы. Сообщалось, что пострадал пешеход, находившийся в этот момент на остановке. Он получил телесные повреждения.

Напомним, 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей.

Как поясняется на сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь; включить аварийную сигнализацию и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции и страховых агентов.

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП; протокол осмотра места ДТП; административный протокол; отобрать объяснения; направить водителей на медицинское освидетельствование.