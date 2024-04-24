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Полицейского наказали за ДТП с мопедистом в Алматы (видео)

Опубликовано:

Момент столкновения
Момент столкновения. Кадр из видео: t.me/egovpress

В Жетысуском районе Алматы случилось ДТП с участием полицейского автомобиля и мопеда. В Сети появилось видео с моментом ДТП, передает корреспондент NUR.KZ.

Видеоролик появился в Telegram-канале egov.press.

"Доблестные алматинские полицейские показали дерзкий маневр на служебном автомобиле", - говорится в подписи к ролику.

На кадрах видно, как мопед врезается в автомобиль, совершающий разворот.

В Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ рассказали подробности инцидента.

По данным правоохранителей, экипаж патрульной полиции по пути следования на срочный вызов, совершил маневр разворота в строгом соответствии с установленными правилами, заблаговременно включив проблесковые маячки и СГУ.

Участники дорожного движения дали преимущество в движении полицейскому транспорту.

"Однако водитель мопеда, следовавший по полосе, которая предназначена для общественного транспорта, проигнорировал требование закона и допустил столкновение с патрульной машиной. От медицинской помощи он отказался", - рассказали в ДП.

Факт ДТП зарегистрирован.

При этом отмечается, что водителя служебной машины Chevrolet привлекли к ответственности.

"Материалы производства будут направлены в суд", - добавили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2090102-politseyskogo-nakazali-za-dtp-s-mopedistom-v-almaty-video/

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