Таксист, спасая свою жизнь, специально врезался в патрульную машину в Костанае (видео)

Водитель такси, спасая свою жизнь от напавшего на него с ножом пассажира, врезался в патрульную машину полицейских в Костанае, передает NUR.KZ со ссылкой Polisia.kz.

Происшествие, как сообщили в МВД, случилось в ночь с 6 на 7 января в Костанайской области.

"Двое жителей Рудного на такси доехали до областного центра. На въезде в город один из пассажиров приставил нож к шее таксиста и потребовал деньги, и довезти их до другого населенного пункта.

Таксист, увидев служебный автомобиль полицейских, для привлечения внимания намеренно совершил столкновение с ним", - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Далее, воспользовавшись ситуацией, таксист убежал на безопасное расстояние. В это время подозреваемый попытался скрыться с места, но был задержан патрульными "по горячим следам".

По факту уголовного дела - "Покушение на грабеж"- начато досудебное расследование.

Отмечается, что в результате столкновения автомобилей никто не пострадал. Служебному автомобилю причинен незначительный материальный ущерб.

Что касается задержанного, ему грозит уголовная ответственность и лишение свободы до четырех лет. Мужчина водворен в ИВС.