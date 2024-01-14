ДТП с участием патрульного авто произошло в Алматы: два человека пострадали (видео)
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В Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. В результате происшествия пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
Как сообщает пресс-служба ДП города Алматы, сегодня, 14 января, в 16:10 на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык произошло ДТП.
"Водитель автомашины марки Toyota гражданин С., следуя по проспекту Аль-фараби в западном направлении, на пересечении с проспектом Достык потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, что следовал по проспекту Достык в южном направлении.
Далее Toyota по инерции допустила наезд на припаркованную патрульную автомашину марки Chevrolet", – рассказали в полиции.
По информации ведомства, в результате аварии пострадали водитель авто марки Toyota и сотрудник полиции. Им оказали медицинскую помощь.
В полиции добавили, что другие обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055395-dtp-s-uchastiem-patrulnogo-avto-proizoshlo-v-almaty-dva-cheloveka-postradali-video/