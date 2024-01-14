Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ДТП с участием патрульного авто произошло в Алматы: два человека пострадали (видео)

Опубликовано:

ДТП с участием патрульного авто полиции.
ДТП с участием патрульного авто полиции. Фото: t.me/kris_p_alm

В Алматы произошло ДТП с участием патрульного авто полиции. В результате происшествия пострадали два человека, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

Как сообщает пресс-служба ДП города Алматы, сегодня, 14 января, в 16:10 на пересечении проспектов Аль-Фараби и Достык произошло ДТП.

"Водитель автомашины марки Toyota гражданин С., следуя по проспекту Аль-фараби в западном направлении, на пересечении с проспектом Достык потерял сознание и допустил столкновение с автобусом, что следовал по проспекту Достык в южном направлении.

Далее Toyota по инерции допустила наезд на припаркованную патрульную автомашину марки Chevrolet", – рассказали в полиции.

По информации ведомства, в результате аварии пострадали водитель авто марки Toyota и сотрудник полиции. Им оказали медицинскую помощь.

В полиции добавили, что другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2055395-dtp-s-uchastiem-patrulnogo-avto-proizoshlo-v-almaty-dva-cheloveka-postradali-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.