Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Нарушил дистанцию": в Астане столкнулись автобус и легковой автомобиль (видео)

Опубликовано:

Водитель автобуса
ДТП с участием автобуса в Астане. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В Астане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Есть пострадавшая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В Сети ранее появилось видео с места ДТП, которое было опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. Согласно информации под видео, авария с участием общественного транспорта произошла на проспекте Кабанбай батыра в Астане.

Корреспонденту NUR.KZ в транспортной компании CTS факт ДТП подтвердили.

"26 июля в 11:55 по ул. Ташенова маршрут №52, следовавший в попутном направлении, нарушив дистанцию движения, допустил столкновение в заднюю часть легкового автомобиля марки "Volkswagen", который по инерции столкнулся с автомобилем марки "Hyundai".

В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" она доставлена в многопрофильную городскую больницу №3", - говорится в сообщении пресс-службы.

Виновный, по данным компании, предварительно водитель МТС. В АПЗ работает 7 месяцев, общий стаж на пассажирском транспорте - 15 лет.

Напомним, в середине июля смертельная авария с участием автобуса произошла ночью в Алматы. Погибли два человека.

Ранее еще одно ДТП с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром 17 июля. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу - он, по их информации, был пьян.

До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта. В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2140224-narushil-distanciyu-v-astane-stolknulis-avtobus-i-legkovoy-avtomobil-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie