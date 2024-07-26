"Нарушил дистанцию": в Астане столкнулись автобус и легковой автомобиль (видео)

В Астане произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. Есть пострадавшая, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

В Сети ранее появилось видео с места ДТП, которое было опубликовано в Telegram-канале Astanovka98. Согласно информации под видео, авария с участием общественного транспорта произошла на проспекте Кабанбай батыра в Астане.

Корреспонденту NUR.KZ в транспортной компании CTS факт ДТП подтвердили.

"26 июля в 11:55 по ул. Ташенова маршрут №52, следовавший в попутном направлении, нарушив дистанцию движения, допустил столкновение в заднюю часть легкового автомобиля марки "Volkswagen", который по инерции столкнулся с автомобилем марки "Hyundai".

В результате ДТП пострадала пассажирка легкового автомобиля, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма" она доставлена в многопрофильную городскую больницу №3", - говорится в сообщении пресс-службы.

Виновный, по данным компании, предварительно водитель МТС. В АПЗ работает 7 месяцев, общий стаж на пассажирском транспорте - 15 лет.

Напомним, в середине июля смертельная авария с участием автобуса произошла ночью в Алматы. Погибли два человека.

Ранее еще одно ДТП с автобусом сняли на видео в Алматы - авария произошла ранним утром 17 июля. По словам очевидцев, водитель пассажирского автобуса №32 при развороте въехал в забор частного дома и задел газовую трубу - он, по их информации, был пьян.

До этого в Наурызбайском районе Алматы произошло ДТП с участием автобуса и грузового транспорта. В полиции сообщили, что водитель грузового транспорта, следуя по улице Ашимова в северном направлении, севернее улицы Шаляпина, допустил наезд на остановившийся на остановочном комплексе автобус 137-го маршрута. По инерции автобус выехал на восточную обочину и допустил наезд на забор частного дома.

Девять человек были доставлены в больницу. Как позже добавили в УОЗ, двое из них - в тяжелом состоянии.

Что делать при ДТП?

Согласно информации, опубликованной на портале "Электронного правительства", в случае ДТП необходимо:

удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные. Это может пригодиться при особых случаях;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные) и страховых агентов.