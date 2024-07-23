Велосипедист и его пассажир погибли в результате наезда авто в Актюбинской области

В Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли. Подозреваемого задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, полицией по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух или более лиц, возбуждено уголовное дело.

"Ночью 23 июля, примерно в 00.50, водитель автомашины KIA, двигаясь по объездной дороге в районе поселка Акжар-1, допустил наезд на велосипедиста с пассажиром. Водитель, совершивший наезд на велосипедиста с пассажиром, в результате которого они скончались, арестован", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Отметим, что по ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Ранее в Акмолинской области на трассе обнаружили тело мужчины, предположительно, сбитого автомобилем. Подозреваемого в смертельном наезде задержали. Это удалось сделать благодаря обнаруженным на месте происшествия осколкам и следам шин автомобиля.