Полицейский устроил ДТП в Алматы

Полицейского уволили за ДТП в состоянии опьянения в Алматы. В отношении него начато расследование, об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Egovpress, 19 февраля 2024 года майор полиции в нетрезвом состоянии, управляя служебной автомашиной, совершил ДТП с другим служебным автомобилем и автомашиной Toyota.

"По результатам наркологической экспертизы в моче задержанного обнаружено химическое наркотическое вещество "Мефедрон", - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения сотрудников полиции Алматы начато расследование. Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководства МВД РК", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции Алматы сменилась часть руководства.