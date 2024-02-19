Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Полицейский устроил ДТП в Алматы

Опубликовано:

Проблесковые маячки установлены на полицейской машине
Проблесковый маячок полицейской машины. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Полицейского уволили за ДТП в состоянии опьянения в Алматы. В отношении него начато расследование, об этом сообщили в Департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

Как сообщает Telegram-канал Egovpress, 19 февраля 2024 года майор полиции в нетрезвом состоянии, управляя служебной автомашиной, совершил ДТП с другим служебным автомобилем и автомашиной Toyota.

"По результатам наркологической экспертизы в моче задержанного обнаружено химическое наркотическое вещество "Мефедрон", - говорится в сообщении.

В Департаменте полиции Алматы прокомментировали информацию.

"По факту дорожно-транспортного происшествия в состоянии опьянения сотрудников полиции Алматы начато расследование. Решением дисциплинарной комиссии он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Еще ряд руководителей понесли дисциплинарное наказание. Эта работа находится на контроле руководства МВД РК", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в полиции Алматы сменилась часть руководства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061732-politseyskiy-ustroil-dtp-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.