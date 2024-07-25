Двое погибших и 10 пострадавших: страшное ДТП произошло на трассе в Караганде (видео)

На трассе Алматы-Екатеринбург столкнулись три автомашины. В результате ДТП скончались двое, 10 - пострадали, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Карагандинской области.

Видео с места ДТП было ранее опубликовано в Instagram-паблике dorogi_karagandy. В посте к видео отмечается, что авария произошла на трассе в Караганде, в сторону Балхаша.

По информации пресс-службы ДП Карагандинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня.

"Около 15:00 на автодороге республиканского значения "Алматы-Екатеринбург", возле населенного пункта Шопа, с участием трех автомашин Toyota Prado, Hyundai Sonata и Toyota Avensis произошло ДТП.

В результате столкновения скончались двое человек и 10 человек доставлены в медучреждение с различными телесными повреждениями", - отмечается в видеосообщении полиции в Instagram.

По данному факту возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы.

Напомним, в середине июля в Карагандинской области три человека погибли при столкновении кроссовера с рейсовым автобусом, где находился 51 человек.

В эти же дни на трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузового авто - погибли два человека.

Также на трассе "Астана - Петропавловск" автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате погибли три человека.

А в Павлодарской области на автодороге "Нурлы жол" произошло ДТП с участием фуры и "ГАЗели", водитель которой погиб в результате аварии.

Добавим, согласно информации на сайте правовой статистики, за 6 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 10 191 ДТП, что на 88,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5411 случаев). Число погибших в этих авариях - 981 человек.