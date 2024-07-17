Три человека погибли в ДТП с автобусом в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области три человека погибли при столкновении кроссовера с рейсовым автобусом, где находился 51 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства, 17 июля около 06.00 утра на автодороге Алматы-Екатеринбург в 5 км от села Аксу-Аюлы произошло ДТП с участием автомашины Chery Tiggo и автобуса Van Hool сообщением Красноярск-Шымкент.

В результате аварии водитель Chery Tiggo и двое его пассажиров от полученных травм скончались на месте. Еще три его пассажира и водитель автобуса доставлены в медицинское учреждение. На момент ДТП в салоне автобуса находился 51 человек.

Место происшествия. Фото: ДП Карагандинской области

По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, проводится расследование.

В ДП Карагандинской области отметили, что в летний период только по автодороге Алматы - Екатеринбург ежедневно проезжают до 33 тыс. автомашин. Плотность нарядов экипажей увеличена до 22 экипажа.

"Оба водителя вышеуказанных автомашин на территории Карагандинской области были остановлены сотрудниками батальона патрульной полиции и предупреждены о соблюдении правил дорожного движения. К сожалению, автолюбители не прислушались к рекомендациям полицейских", - пояснили в ведомстве.

Стражи порядка призвали участников дорожного движения проявлять бдительность и строго соблюдать скоростной режим, следовать дорожным знакам и разметке, пристегиваться ремнями безопасности.

Напомним, буквально несколько дней назад в Карагандинской области произошло другое смертельное ДТП с участием автобуса. 14 июля около 12.00 на трассе Алматы-Екатеринбург в 30 километрах от села Акштау в направлении Караганды столкнулись пассажирский автобус и автомобиль Toyota Estima. В результате аварии на месте погибли 4 пассажира Toyota Estima и один пассажир автобуса. 11 человек были доставлены в больницу с различными травмами.

Добавим, что согласно ч.4 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.