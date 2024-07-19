Два человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в области Жетiсу (видео)

На трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузового авто - погибли два человека, передает NUR.KZ.

Кадры с места ДТП опубликовали в паблике krisp.tdk в Instagram.

На них можно увидеть поврежденный легковой автомобиль, который столкнулся с грузовиком.

По словам автора, в аварии погибли два человека.

В полиции области Жетiсу по данному факту сообщили, что расследуется дорожно-транспортное происшествие между грузовой автомашиной FOTON и легковой Mazda 626.

В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины. Назначены судебные экспертизы.

Грузовая автомашина водворена на спецстоянку.

"Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах", - добавили в ДП.