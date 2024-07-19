Два человека погибли в аварии с грузовиком на трассе в области Жетiсу (видео)
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На трассе Алматы - Усть-Каменогорск в области Жетiсу произошла смертельная авария с участием грузового авто - погибли два человека, передает NUR.KZ.
Кадры с места ДТП опубликовали в паблике krisp.tdk в Instagram.
На них можно увидеть поврежденный легковой автомобиль, который столкнулся с грузовиком.
По словам автора, в аварии погибли два человека.
В полиции области Жетiсу по данному факту сообщили, что расследуется дорожно-транспортное происшествие между грузовой автомашиной FOTON и легковой Mazda 626.
В результате столкновения на месте скончались водитель и пассажир легковой автомашины. Назначены судебные экспертизы.
Грузовая автомашина водворена на спецстоянку.
"Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах", - добавили в ДП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2136519-dva-cheloveka-pogibli-v-avarii-s-gruzovikom-na-trasse-v-oblasti-zhetisu-video/