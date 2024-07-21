Три человека погибли при столкновении авто с прицепом трактора в СКО

На трассе "Астана - Петропавловск" автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате погибли три человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

На трассе в Северо-Казахстанской области в ДТП погибли три человека.

21 июля на автодороге "Астана - Петропавловск" в 3 км от райцентра Бесколь Кызылжарского района водитель Infiniti FX45 столкнулся с прицепом трактора "Беларус", который ехал в попутном направлении.

В результате 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте. Еще одна пассажир 1996 года рождения доставлена в центральную районную больницу. 35-летний водитель трактора не пострадал.

На днях смертельная авария произошла на трассе "Алматы - Усть-Каменогорск" в области Жетiсу. Столкнулись авто и грузовой автомобиль, погибли два человека.

Также мы писали о ночном ДТП в Алматы, которое унесло жизни двух людей. Машина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом.

Добавим, согласно информации на сайте правовой статистики, за 6 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 10 191 ДТП, что на 88,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5411 случаев).

Число погибших в этих авариях - 981 человек.