Три человека погибли при столкновении авто с прицепом трактора в СКО
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На трассе "Астана - Петропавловск" автомобиль с пассажирами столкнулся с прицепом трактора. В результате погибли три человека, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.
На трассе в Северо-Казахстанской области в ДТП погибли три человека.
21 июля на автодороге "Астана - Петропавловск" в 3 км от райцентра Бесколь Кызылжарского района водитель Infiniti FX45 столкнулся с прицепом трактора "Беларус", который ехал в попутном направлении.
В результате 20-летний водитель Infiniti и двое его пассажиров 37 и 27 лет скончались на месте. Еще одна пассажир 1996 года рождения доставлена в центральную районную больницу. 35-летний водитель трактора не пострадал.
На днях смертельная авария произошла на трассе "Алматы - Усть-Каменогорск" в области Жетiсу. Столкнулись авто и грузовой автомобиль, погибли два человека.
Также мы писали о ночном ДТП в Алматы, которое унесло жизни двух людей. Машина выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автобусом.
Добавим, согласно информации на сайте правовой статистики, за 6 месяцев 2024 года в Казахстане было зарегистрировано 10 191 ДТП, что на 88,3 % больше, чем за аналогичный период предыдущего года (5411 случаев).
Число погибших в этих авариях - 981 человек.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2137497-tri-cheloveka-pogibli-pri-stolknovenii-avto-s-pricepom-traktora-v-sko/