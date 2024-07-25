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Столкнулись фура и "ГАЗель": смертельное ДТП произошло на трассе в Павлодарской области

Опубликовано:

Знак ДТП
ДТП. Иллюстративное фото: deepblue4you / Getty Images

В Павлодарской области на автодороге "Нурлы жол" произошло ДТП с участием фуры и "ГАЗели", водитель которой погиб в результате аварии, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, авария произошла 24 июля.

"Водитель автомашины Daf XF на автодороге "Нурлы жол", не выбрав безопасную скорость движения, совершил столкновение с автомашиной "ГАЗ-2705", - пояснили в ДП Павлодарской области.

От удара "ГАЗель", продолжив движение, совершила наезд на криволинейный брус.

"В результате ДТП водитель "ГАЗели" скончался на месте", - сообщили в ведомстве.

Автомашины водворены на штрафстоянку. Проводится проверка.

Ранее в Актюбинской области автомобиль сбил велосипедиста и его пассажира, которые в результате аварии погибли. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть двух или более лиц, возбудили уголовное дело. Подозреваемого задержали.

Также водитель и пассажир "ВАЗ-2107" погибли на трассе Павлодар - Успенка. По информации полиции, в них влетел большегруз. Eще двух человек с травмами доставили в больницу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2139489-stolknulis-fura-i-gazel-smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/

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