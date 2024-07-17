Маму с двумя детьми сбили на "зебре" в области Ұлытау: один ребенок погиб
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Трагедия произошла в области Ұлытау, где мама с двумя детьми переходила дорогу, передает NUR.KZ. Машина насмерть сбила трехлетнего мальчика, а мама и дочь находятся в больнице.
В Instagram-аккаунте "Etozhez" появилась информация о трагедии, которая произошла на трассе между Жезказганом и Сатбаевым, на остановке "Дачи кооператива "Восток".
Сообщается, что женщина с трехлетним сыном и грудным ребенком возвращались из аптеки и шли по пешеходному переходу.
"Все машины остановились, чтобы проехать мимо семьи, но когда они переходили дорогу, водитель Geely неожиданно сбил их", - сообщает Etozhez.
По данным Instagram-группы, трехлетний мальчик скончался на месте полученных травм, его отбросило на несколько метров. 24-летнюю мать со сломанной лодыжкой доставили в больницу и прооперировали. Грудная дочь находится в реанимации, у нее перелом теменной кости и внутричерепная гематома.
"Полиция сообщает, что водитель не пытался скрыться с места происшествия и сейчас находится в изоляторе временного содержания", - пишет аккаунт.
В пресс-службе Департамента полиции области Ұлытау корреспонденту NUR.KZ подтвердили информацию о задержании водителя.
"В рамках уголовного дела по наезду на женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело, возбужденное по данному факту, расследуется для выяснения всех обстоятельств происшествия", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Алматы на пешеходном переходе сбили 76-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась. Также в Алматы 77-летняя женщина погибла под колесами маршрутного автобуса.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2135736-mamu-s-dvumya-detmi-sbili-na-zebre-v-oblasti-lytau-odin-rebenok-pogib/