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Водитель насмерть сбил человека на пешеходном переходе и получил условное наказание в Кызылорде

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Знак "Пешеходный переход"
Знак "Пешеходный переход". Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Кызылорде вынесли приговор мужчине, который управлял "КамАЗом" и совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

По сообщению Кызылординского городского суда №2, рассмотрено уголовное дело в отношении казахстанца, которого обвиняли в совершении преступления по статье "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека" (часть 3 статьи 345 УК РК).

Водитель управлял "КамАЗом-6520", когда на улице С.Бейбарыса на пешеходном переходе сбил мужчину. Потерпевший получил тяжкие телесные повреждения и скончался на месте ДТП.

Мужчина признан судом виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и лишили права управления транспортом на 5 лет. При этом суд применил статью 63 УК РК, что позволяет считать наказание условным. Суд установил пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы.

В 2024 году в Казахстане произошло еще несколько смертельных ДТП на пешеходном переходе. Так, в Алматы сбили женщину 1968 года рождения, которая скончалась на месте. А в начале февраля в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2082227-voditel-nasmert-sbil-cheloveka-na-peshehodnom-perehode-i-poluchil-uslovnoe-nakazanie-v-kyzylorde/

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