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Ожидавших автобус людей на остановке сбил житель Павлодара

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ДТП на остановке в Павлодаре
ДТП на остановке в Павлодаре. Кадр из видео: instagram/tipavlo.dar

В Павлодаре мужчина на авто совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке. ДТП произошло по проспекту Назарбаева, передает корреспондент NUR.KZ.

Кадры с места происшествия опубликованы в одном из местных пабликов в Instagram. Сообщается о нескольких пострадавших.

Автор видео при этом отмечает, что водитель иномарки врезался в остановку. На кадрах же видно, что машина находится за ее пределами. Судя по кадрам, на месте уже работали полицейские.

Между тем, по информации управления здравоохранения, вызов о пострадавших к ним поступил сегодня в 14:35. Медики "скорой" госпитализировали двух пострадавших.

"Вызов поступил о наезде на пешехода около остановки "Вторые дачи". Бригада выехала по 1 категории срочности. Доехали за 5 минут. Мальчика 2009 года рождения доставили в детскую областную больницу. Парня 1999 года рождения в первую городскую больницу. Последнего после осмотра врачи отправили на амбулаторное лечение", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Павлодарской области.

Отмечается, что в Павлодаре за прошедшие сутки выпало обильное количество осадков. Коммунальщики перешли на усиленный режим работы.

Ранее сообщалось о том, что в Астане водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек, стоящих на проезжей части.

Также в Павлодарской области водитель "ГАЗели" наехал на лежащего на дороге сельчанина, который, по предварительным данным, был пьян. Мужчина погиб под колесами автомобиля.

В конце января сообщалось о том, что стоявших на месте ДТП людей снес автомобиль в Павлодарской области. Участниками аварии стали три автомобиля: "ВАЗ-2110", Toyota Camry и Mercedes-Benz GL450. 25-летний водитель "ВАЗ-2110" от полученных травм погиб на месте происшествия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061026-ozhidavshih-avtobus-lyudey-na-ostanovke-sbil-zhitel-pavlodara/

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