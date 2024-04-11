Пожилую женщину насмерть сбили на пешеходном переходе в Алматы
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В Алматы на пешеходном переходе сбили 76-летнюю женщину. От полученных травм она скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.
В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что сегодня в городе произошло ДТП, в результате которого скончался пешеход.
"По факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть 76-летней женщины, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы", — сообщили в ведомстве.
Напомним, в середине марта в Алматы 77-летняя женщина погибла под колесами маршрутного автобуса.
В Кызылорде накануне был вынесен приговор мужчине, который управлял "КамАЗом" и совершил наезд на человека на пешеходном переходе. Пострадавший скончался на месте ДТП. Водителю назначили 2 года лишения свободы.
Также в Павлодаре мужчина на авто совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке. Пострадали мальчик 2009 года рождения и парень 1999 года рождения. Оба были доставлены в больницу.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2083298-pozhiluyu-zhenschinu-nasmert-sbili-na-peshehode-v-almaty/