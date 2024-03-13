Автобус насмерть сбил женщину в Алматы (фото)
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Женщина погибла под колесами маршрутного автобуса в Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.
О произошедшем сообщили авторы Telegram-канала almatynews_kaz, прикрепив видео с места. На кадрах видно, что автобус сбил человека.
Автор указал, что ДТП произошло на улице Макатаева (угол улицы Шарипова).
В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.
Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.
Как уточняет издание Zakon.kz, в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка.
По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.
Напомним, на днях два автобуса столкнулись в Алатауском районе Алматы - в результате аварии пострадали шесть человек.
Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:
- удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь;
- включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
- если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях;
- вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).
По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:
- составить схему ДТП,
- протокол осмотра места ДТП,
- административный протокол,
- отобрать объяснения,
- направить водителей на медицинское освидетельствование.
Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.
Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.
Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2067294-avtobus-nasmert-sbil-zhenschinu-v-almaty-foto/