Автобус насмерть сбил женщину в Алматы (фото)

Женщина погибла под колесами маршрутного автобуса в Алматы - в полиции рассказали подробности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

О произошедшем сообщили авторы Telegram-канала almatynews_kaz, прикрепив видео с места. На кадрах видно, что автобус сбил человека.

Автор указал, что ДТП произошло на улице Макатаева (угол улицы Шарипова).

Авария. Фото: Zakon.kz

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, начато досудебное расследование.

Назначены экспертизы. Обстоятельства устанавливаются.

Как уточняет издание Zakon.kz, в ДТП погибла 77-летняя пенсионерка.

По словам водителя, неожиданно для него на проезжую часть выбежала женщина, которая хотела пересечь дорогу в неположенном месте.

Авария. Фото: Zakon.kz

Напомним, на днях два автобуса столкнулись в Алатауском районе Алматы - в результате аварии пострадали шесть человек.

Как рекомендуют на официальном сайте "Электронного правительства", в случае ДТП вам необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших - если есть, то вызвать скорую помощь; включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки; если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные - это может пригодиться в особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших / 112 - если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП, протокол осмотра места ДТП, административный протокол, отобрать объяснения, направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает вам бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.