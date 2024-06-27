Врезался в дерево: четыре человека погибли ночью в ДТП в Алматы
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Сегодня ночью в Алматы произошло ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Еще один пассажир попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.
По данным ведомства, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 02:20 в Медеуском районе Алматы.
"Водитель автомашины марки Lada, следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево.
В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все пострадавшие были жителями Талгарского района Алматинской области.
Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть четырех человек, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124753-chetyre-cheloveka-pogibli-nochyu-v-dtp-v-almaty/