Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Врезался в дерево: четыре человека погибли ночью в ДТП в Алматы

Опубликовано:

ДТП в Алматы
ДТП в Алматы. Фото: zakon.kz

Сегодня ночью в Алматы произошло ДТП, в котором погибли сразу четыре человека. Еще один пассажир попал в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

По данным ведомства, данное дорожно-транспортное происшествие имело место сегодня в 02:20 в Медеуском районе Алматы.

"Водитель автомашины марки Lada, следуя вдоль БАКа в восточном направлении, не справился с управлением, выехал на обочину дороги и допустил наезд на дерево.

В результате данного дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины и трое его пассажиров скончались на месте происшествия, еще один пассажир с телесными повреждениями был доставлен в одну из больниц города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были жителями Талгарского района Алматинской области.

Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть четырех человек, возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124753-chetyre-cheloveka-pogibli-nochyu-v-dtp-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie