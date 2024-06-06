"У компании не было лицензии": в Kazakh Tourism прокомментировали ДТП с туристическим автобусом

Замглавы АО "НК "Kazakh Tourism" Даниел Сержанулы сегодня в СЦК высказался о недавней аварии с участием автобуса с туристами близ Чарынсного каньона, передает корреспондент NUR.KZ.

"Это дорожно-транспортное происшествие заставило задуматься о многих вопросах. И разбираясь в его сути, выяснилось, что компания, которая осуществляла эти перевозки, не обладала туристской лицензией.

Что мы можем сейчас сказать? Мы настоятельно рекомендуем нашим туристам при выборе тура обращать внимание на то, есть у компании лицензия или нет", – заявил он.

По словам спикера, список таких компаний размещен на сайте Министерства туризма и на сайте нацкомпании "Kazakh Tourism".

"Что касается контроля, то уже ведется законодательная работа, и контроль будет усилен", – добавил Даниел Сержанулы.

Напомним, в конце мая в Алматинской области в Кегенском районе произошло ДТП с автобусом, который перевозил туристов, 25 человек были доставлены в районные больницы. Всего там находились 37 человек.

Позже выяснилось, что водитель автобуса сел за руль, не имея прав. Его арестовали.

Кроме того, 30 мая сообщалось, что на трассе в Алматинской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек и еще 11 граждан получили травмы.