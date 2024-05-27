Водителя автобуса, перевернувшегося в Алматинской области, арестовали (видео)

Под арест взяли водителя автобуса, который перевернулся на трассе в Алматинской области. Мужчина управлял транспортным средством без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Об этом сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов на своей официальной странице в Instagram.

"27 мая водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги "Кеген-Жаланаш-Кольсай", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Пассажиры в количестве 25 человек были осмотрены медицинскими работниками, семерым оказана помощь без госпитализации.

За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест", – сообщил глава ДП.

При этом он отметил, что за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф.

Напомним, ранее сообщалось, что автобус с туристами съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа" в Алматинской области. Пострадали 25 человек.

Позже стало известно, что, по предварительной информации, в автобусе находились двое граждан России.

Добавим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так: