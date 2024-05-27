Водителя автобуса, перевернувшегося в Алматинской области, арестовали (видео)
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Под арест взяли водителя автобуса, который перевернулся на трассе в Алматинской области. Мужчина управлял транспортным средством без водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Об этом сообщил глава Департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов на своей официальной странице в Instagram.
"27 мая водитель автобуса Yutong, следуя на 5 км автодороги "Кеген-Жаланаш-Кольсай", не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание. Пассажиры в количестве 25 человек были осмотрены медицинскими работниками, семерым оказана помощь без госпитализации.
За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест", – сообщил глава ДП.
При этом он отметил, что за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф.
Напомним, ранее сообщалось, что автобус с туристами съехал с дороги на крутом повороте перевала "Аласа" в Алматинской области. Пострадали 25 человек.
Позже стало известно, что, по предварительной информации, в автобусе находились двое граждан России.
Добавим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.
При этом меры наказания распределяются так:
- если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.
- если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
- если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.
- если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2107725-voditelya-avtobusa-perevernuvshegosya-v-almatinskoy-oblasti-arestovali-video/