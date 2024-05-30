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Смертельное ДТП с рейсовым автобусом произошло в Алматинской области

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Полицейские на месте ДТП
Полицейские на месте ДТП. Скриншот: instagram.com/baurzhan__alenov

Сегодня на трассе в Алматинской области произошло ДТП с рейсовым автобусом, в результате которого погиб человек и еще 11 граждан получили травмы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Сегодня, 30 мая, на 222 км автодороги "Алматы - Шелек - Хоргос" произошло ДТП с участием рейсового автобуса.

"По предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении.

В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. 11 пассажиров получили различные травмы. При поступлении в больницу пострадавших один человек госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение", - сообщил глава областного ДП Бауржан Аленов в Instagram.

Другого водителя взяли под стражу. Ведется расследование.

Напомним, на днях в Алматинской области близ Чарынского каньона перевернулся автобус с туристами. 25 человек в результате происшествия попали в больницу. Всего там находились 37 человек.

ДТП произошло на 5 километре автомобильной дороги "Кокпек - Кеген - Тюп - Жаланаш - Саты - Курметты - подъезд к оз. Кольсай" (село Алгабас, Кегенский район, III категория). По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса марки "Yutong" не справился с управлением и допустил опрокидывание.

Позже выяснилось, что водитель автобуса управлял им без водительских прав. Его взяли под арест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2109720-smertelnoe-dtp-s-reysovym-avtobusom-proizoshlo-v-almatinskoy-oblasti/

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