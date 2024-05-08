16-летний автогонщик погиб в ДТП под Павлодаром
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В возрасте 16 лет погиб автогонщик Анатолий Кин. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге в Павлодар. О трагедии сообщили представители автодрома CTK Sokol, передает NUR.KZ.
Один из самых молодых автогонщиков Казахстана Анатолий Кин погиб в аварии.
"Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и без сомнений один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата.
Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей", - говорится в Instagram-профиле автодрома CTK Sokol.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097467-16-letniy-avtogonshchik-pogib-v-dtp-pod-pavlodarom/