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16-летний автогонщик погиб в ДТП под Павлодаром

Опубликовано:

Анатолий Кин
Анатолий Кин. Фото: instagram.com/sokol_international_circuit

В возрасте 16 лет погиб автогонщик Анатолий Кин. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге в Павлодар. О трагедии сообщили представители автодрома CTK Sokol, передает NUR.KZ.

Один из самых молодых автогонщиков Казахстана Анатолий Кин погиб в аварии.

"Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и без сомнений один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата.

Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей", - говорится в Instagram-профиле автодрома CTK Sokol.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2097467-16-letniy-avtogonshchik-pogib-v-dtp-pod-pavlodarom/

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