16-летний автогонщик погиб в ДТП под Павлодаром

В возрасте 16 лет погиб автогонщик Анатолий Кин. Дорожно-транспортное происшествие случилось по дороге в Павлодар. О трагедии сообщили представители автодрома CTK Sokol, передает NUR.KZ.

Один из самых молодых автогонщиков Казахстана Анатолий Кин погиб в аварии.

"Авария на трассе по дороге в Павлодар стала трагедией для нас всех, в ней погиб самый юный и без сомнений один из самых талантливых пилотов нашего чемпионата.

Толя, ты шел к своей мечте и, обладая только огромным желанием и поддержкой близких и друзей, достиг огромных высот, став одним из лучших. Мы гордимся тобой и ты останешься для нас навсегда 16-летним Толей", - говорится в Instagram-профиле автодрома CTK Sokol.