Пять человек погибли в ДТП на трассе в Карагандинской области (видео)

В Карагандинской области в результате ДТП погибли пять человек - это водитель и четыре пассажира легковой автомашины, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 3 мая в 10 часов утра на автодороге Аксу Аюлы - Аксу произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей: фуры Renault Magnum и легковой Toyota Camry.

"В результате беспечности одного из водителей погибли пять человек: водитель Toyota Camry и его четверо пассажиров. Водитель грузового транспорта доставлен в медицинское учреждение. Следствием возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы", - рассказали в ДП Карагандинской области.

Здесь добавили, что в ходе рассмотрения уголовного дела будут установлены обстоятельства и виновник произошедшего.

"Департамент полиции Карагандинской области просит водителей быть внимательными на дорогах. Неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Не допускать превышения скорости, выезда на полосу встречного движения", - призвали правоохранители.

Отметим, что согласно ч.3 ст.345 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.

Напомним, 28 апреля в Акмолинской области также произошло ДТП, в результате которого погибли пять человек.