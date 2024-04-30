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Эзотерика

Смертельное ДТП в Караганде: легковушку смяло при столкновении с "КамАЗом" (видео)

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Автомобиль Lada Granta после ДТП
ДТП. Кадр из видео: instagram.com/dorogi_karagandy/

В Караганде произошло столкновение "КамАЗа" и Lada Granta. Водитель легкового автомобиля скончался. Подробнее об аварии рассказали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В паблике dorogi_karagandy в Instagram появилось видео с места смертельного ДТП с участием "КамАЗа" и легкового автомобиля.

Как можно понять по кадрам, грузовой автомобиль с прицепом перевозил дорожный каток для укладки асфальта. В результате его столкновения с автомобилем Lada удар пришелся в левую часть легковушки, и машина оказалась наполовину смята.

В пресс-службе Карагандинской области прокомментировали аварию.

"29 апреля в 14.38 по улице Арсеньева произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашины Lada Granta и грузового транспорта "КамАЗ". В результате ДТП 32-летний водитель Lada Granta скончался на месте происшествия", - сообщили в ведомстве.

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

В конце марта в Карагандинской области на Северо-Восточном объезде произошла авария, унесшая жизни сразу пяти человек. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее жуткие кадры ДТП в Карагандинской области с участием трех автомобилей появились в Сети. Один из водителей обратился за медпомощью.

А в начале года в Караганде легковушка проехала через закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде и попала под тепловоз. В результате ДТП двое пассажиров автомашины скончались на месте происшествия. Водителя и троих других пассажиров доставили в медицинское учреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2093831-smertelnoe-dtp-v-karagande-legkovushku-smyalo-pri-stolknovenii-s-kamazom-video/

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