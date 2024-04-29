Пять человек погибли в ДТП в Акмолинской области

5 человек погибли в ДТП на 1099 км автодороги Екатеринбург-Алматы на территории Акмолинской области. Полицейские расследуют уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, 28 апреля около 23.51 вблизи села Жалтырь Астраханского района произошло столкновение Mercedes-Benz под управлением 29-летнего жителя Жаркаинского района, который двигался в направлении города Атбасара, с автомашиной "ВАЗ-2107", которая ехала из села Жаксы в направлении Астаны.

"В результате ДТП 5 человек погибли на месте происшествия и 2 получили травмы различной степени тяжести", - сообщили в ДП Акмолинской области.

По данному факту полицейские начали досудебное производство по ст.345 ч.4 УК РК.

Добавим, что согласно ст.345 ч.4 УК РК нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.