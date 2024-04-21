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Совершила ДТП и проехалась по тротуару: нарушившую ПДД астанчанку сняли на видео

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Машина выезжает на тротуар
Место ДТП в Астане. Кадр из видео: t.me/myastanacity

В мессенджерах распространяется видео с участием автоледи, которая, совершив ДТП, оставляет место происшествия, проехав прямо по тротуару. Видео прокомментировали в ДП Астаны, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Астана - Что? Где? Когда?, женщина на автомобиле, вероятно, совершив ДТП с другой автомашиной, выезжает на тротуар и спокойно уезжает с места происшествия. На видео присутствует и вторая женщина, которая, предположительно, является водителем "пострадавшего" авто.

Данное ДТП корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Астаны.

"По данному факту сотрудниками столичной полиции установлена 42-летняя водитель автомашины марки "Nissan". Данное лицо привлекается по трем статьям за совершение и оставление места ДТП, а также езду по тротуарам.

Собранный материал направлен в суд. Проводится дознание", — говорится в сообщении ведомства.

Накануне вечером в Астане произошло массовое ДТП. В полиции сегодня сообщили, что 30-летний водитель на "BMW" не справился с управлением и допустил столкновение с автомашинами "Toyota Highlander" и "Mazda". Пострадавших нет.

Напомним, ранее видео с нарушениями автоледи на дороге в Актау распространилось в социальных сетях и возмутило пользователей. В ДП Мангистауской области тогда сообщили, что инцидент произошел в январе, а героиня ролика в тот же день была привлечена к административной ответственности за создание аварийной ситуации.

Также в Актау водитель легкового автомобиля и курьер, приехавший на скутере, устроили разборки на автобусной остановке. Очевидец заснял потасовку на видео. Вызов по факту произошедшего поступил на пульт "102". В ДП Мангистауской области сообщили, что мужчины претензий друг к другу не имеют.

В начале марта сообщалось, что трое молодых мужчин пострадали в результате ДТП в Талдыкоргане. Автомобиль Lexus, в котором они ехали, врезался в дерево.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2088527-sovershila-dtp-i-proehalas-po-trotuaru-narushivshuyu-pdd-astanchanku-snyali-na-video/

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