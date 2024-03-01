Lexus влетел в дерево в Талдыкоргане: трое в реанимации (видео)
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Трое молодых мужчин пострадали в результате ДТП в Талдыкоргане. Автомобиль Lexus, в котором они ехали, врезался в дерево, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области Жетісу.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, дорожная авария произошла в ночь на 1 марта.
"22-летний водитель Lexus ES300, следуя по улице Жансугурова в Талдыкоргане, не справившись с рулевым управлением, врезался в дерево", - рассказали в ДП региона.
В результате ДТП водитель и двое молодых парней, следовавших в качестве пассажиров, с различными травмами были госпитализированы в реанимационное отделение городской многопрофильной больницы.
По факту произошедшего с назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство.
Автомашина была водворена на спецстоянку.
Ранее в Сети распространилось видео с гонками на внедорожниках посреди оживленной дороги в Талдыкоргане. Как сообщили в ДП, сотрудники начали необходимые мероприятия по установлению автомашины и ее владельца, чтобы принять меры согласно действующему законодательству.
В начале февраля дорожная авария с участием легковой автомашины и пассажирского автобуса произошла в микрорайоне Еркин в Талдыкоргане. Как рассказали в полиции, виновником ДТП оказался водитель Nissan Cefiro, допустивший лобовое столкновение с автобусом Isuzu Saz.
Позже стало известно, что водителя, спровоцировавшего ДТП с автобусом, взяли под стражу. Медосвидетельствование показало, что мужчина находился в алкогольном опьянении средней степени.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2063946-lexus-vletel-v-derevo-v-taldykorgane-troe-v-reanimatsii-video/