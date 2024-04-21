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"Не справился с управлением": в Астане произошло массовое ДТП (видео)

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Массовое ДТП в Астане
Массовое ДТП в Астане. Кадр из видео: instagram/astana_brothers

В Сети распространяется видео массового ДТП, предположительно, произошедшего на мосту в Астане. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе столичного департамента полиции, передает NUR.KZ.

На видео, опубликованном в Instagram-аккаунте astana_brothers, видно, что на мосту несколько машин на "аварийках" стоят одна за другой. ДТП, судя по кадрам, произошло в вечернее время.

На видео под постом отреагировала пресс-служба департамента полиции Астаны.

"20 апреля текущего года 30-летний водитель, управляя автомашиной марки "BMW", по проспекту Туран (напротив дома 2/1) при возникновении препятствия не справился с управлением и допустил столкновение со следующими автомашинами "Toyota Highlander", "Mazda". В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в сообщении полиции.

По данному факту ведомством проводится проверка.

Напомним, в январе в Акмолинской области из-за нулевой видимости произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15 машин. Погибших и пострадавших не было.

В Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – члены одной семьи.

В феврале в Астане подросток на внедорожнике устроил массовое ДТП и сбежал с места аварии. Сообщалось, что законные представители несовершеннолетнего будут привлечены к ответственности.

Недавно массовое ДТП произошло в Алматы — водитель Ford протаранил два авто и врезался в столб. Есть пострадавшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2088491-ne-spravilsya-s-upravleniem-v-astane-proizoshlo-massovoe-dtp-video/

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