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Водитель и курьер устроили разборки на остановке в Актау

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Водитель и курьер повздорили в Актау
Конфликт. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau

В Актау водитель легкового автомобиля и курьер, приехавший на скутере, устроили разборки на автобусной остановке. В ДП прокомментировали произошедшее, передает Lada.kz.

Инцидент произошел 10 марта у автобусной остановки за домом №36 в 6 микрорайоне. Очевидец заснял потасовку на видео.

На кадрах можно увидеть, как развивался конфликт между водителем авто и молодым доставщиком еды на скутере. Также мужчина несколько раз схватил скутериста за шею и грозил пальцем.

Вызов по факту произошедшего поступил на пульт "102". В департаменте полиции региона сообщили, что мужчины претензий друг к другу не имеют. С ними была проведена профилактическая беседа.

В комментариях к видео пользователи соцсети удивились, почему люди на остановке бездействовали и не пытались помочь уладить конфликт.

"Там 3 девочки сидели напротив, ну так вот, это я и еще 2 мои подруги, мы тоже снимали и не понимали, как так можно. Мы сидели до конца, пока парень на мопеде как можно быстрее не уехал от взрослого мужика, который кидался на него с кулаками", - говорится в одном из комментариев к видео.

Ранее сообщалось, что жительница Караганды не смогла найти кошелек и документы после доставки воды на дом. Сумма ущерба составила 250 тыс. тенге. Курьер, привезший женщине товар, стал подозреваемым, он дал признательные показания.

В начале года жительница Актау рассказала о приставании доставщика еды к ее 15-летней дочери. Женщина написала на курьера заявление в правоохранительные органы. В департаменте полиции подтвердили, что на доставщика еды составили протокол по ст.449 КоАП РК (Приставание в общественных местах).

А в прошлом году в социальных сетях появился видеоролик, на котором был запечатлен конфликт между курьером и мужчиной в Алматы: доставщик, размахивая ножом, требовал от мужчины с тяпкой вернуть ключи от мопеда. В полиции сообщили, что возбудили дело по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2065992-voditel-i-kurer-ustroili-razborki-na-ostanovke-v-aktau/

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