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Видео с "королевой дорог" из Актау завирусилось в Сети

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Создание аварийной ситуации на дороге
Инцидент на дороге. Кадр из видео: instagram.com/6loveavto

Видео с нарушениями автоледи на дороге в Актау распространилось в социальных сетях и возмутило пользователей. В ДП Мангистауской области отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают действия автоледи, которые попали на видео, распространяемом в Instagram.

"Девушка думает, что она королева!" - говорится в посте.

Водитель красного автомобиля не только создает аварийную ситуацию своим маневром, но и после поворота не хочет уступить дорогу автору кадров.

Кроме того, нарушительница ПДД догнала автора видео и вступила с ней в словесную перепалку из-за того, что ее не пропустили.

"Вы что не видите что ли? Я разворачиваюсь. На второй полосе же свободное место есть", - заявила девушка из красного автомобиля.

Видео вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Оно набрало уже более 1,3 млн просмотров и 1000 комментариев. Пользователи разделились на два разных лагеря: одни поддержали автора видео, другие - девушку на красном авто.

"Не, ну человек разворачивается, почему надо прибавить скорость и создавать аварийную ситуацию", - отметил один из пользователей.

"Так разворот вроде через двойную сплошную, это вообще как? Еще права качает, умница", - заметил другой комментатор.

В ДП Мангистауской области высказались об инциденте на дороге в Актау.

"Факт нарушения правил дорожного движения был выявлен сотрудниками полиции 18 января текущего года. В тот же день водитель была привлечена к административной ответственности за создание аварийной ситуации", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что по ст.606 КоАП РК нарушение участником дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее в Актау водитель легкового автомобиля и курьер, приехавший на скутере, устроили разборки на автобусной остановке. Очевидец заснял потасовку на видео. Вызов по факту произошедшего поступил на пульт "102". В ДП Мангистауской области сообщили, что мужчины претензий друг к другу не имеют.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2073930-video-s-korolevoy-dorog-iz-aktau-zavirusilos-v-seti/

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