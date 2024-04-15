Мопедист погиб при столкновении с "Лексусом" в Алматы

В Сети появилось видео с места ДТП в Алматы, в котором погиб водитель мопеда. Происшествие прокомментировали в департаменте полиции города, передает NUR.KZ.

В Telegram-канале Kris_p_almaty | Kazpress.kz | опубликовано видео с места ДТП. Отмечается, что ДТП с летальным исходом произошло на пересечении улиц Толе би - Шарипова.

Факт ДТП корреспонденту NUR.KZ подтвердили и прокомментировали в Департаменте полиции Алматы.

"Дорожно-транспортное происшествие с участием двух мопедов и автомашины марки "Lexus" имело место 13 апреля в 19:20 на пересечении проспекта Толе би и улицы Шарипова, в Алмалинском районе Алматы.

В результате столкновения водитель одного из мопедов - гражданин З., 2003 года рождения, который, по предварительным данным, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, - скончался на месте происшествия. Назначены соответствующие экспертизы", - говорится в сообщении ведомства.

Осенью прошлого года в Алматы мопед столкнулся с самосвалом, в итоге погиб подросток.

Также в Алматы в октябре водитель "КамАЗа" столкнулся с молодым человеком на мопеде. Несовершеннолетний мопедист скончался.

Напомним, в июле прошлого года алматинцы стали активно жаловаться на мопедистов в городе. Сообщалось, что только за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза. Тревогу били и медики: пострадавшие нередко попадают в больницу в тяжелом состоянии.

Позже на просьбу алматинцев запретить в городе мопеды ответили в МВД, отметив, что это нецелесообразно. В августе более 70 мопедистов наказали в Алматы - они устроили сходку.

В октябре в МВД все же предложили регистрировать мопеды. Здесь же признали, что по мопедистам есть большая проблема в Алматы и Астане - они допускают нарушения ПДД.

Также ранее аварии с участием мопедов и электросамокатов прокомментировали в полиции Алматы, заявив, что на аварийность на дорогах города влияет использование горожанами мопедов и электросамокатов, потому что многие не знают ПДД.

Отмечалось, что от общего количества ДТП с пострадавшими 16,1% приходится на водителей мопедов и самокатов. В основном ДТП происходят на перекрестках: водители транспортных средств, при нахождении мопедистов в "мертвой зоне", их не видят.