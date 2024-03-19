"Не знают азов ПДД": аварии с участием мопедов и электросамокатов прокомментировали в полиции Алматы

В полиции Алматы считают, что на аварийность на дорогах города влияет использование горожанами мопедов и электросамокатов, потому что многие не знают ПДД, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

На ежегодной отчетной встрече с населением начальник департамента полиции Алматы Арыстангани Заппаров сообщил, что на 2,2 миллиона горожан зарегистрировано более 636 тысяч единиц автотранспорта.

При этом, по городу ежедневно курсирует свыше миллиона автотранспорта. То есть, если по республике зарегистрировано порядка 5 миллионов транспортных средств, то каждое пятое или 20% из них ежедневно курсирует в южной столице.

"Немаловажным фактором для комфортного и безопасного проживания горожан и пребывания гостей в южной столице является дорожная безопасность. По результатам прошлого года наблюдается снижение общего количества ДТП, в том числе и с пострадавшими.

Всем известно, что на аварийность повлияло использование горожанами и гостями южной столицы, как и в большинстве мегаполисов мира, альтернативных видов ТС - мопедов и электросамокатов. По самым скромным оценкам, на дорогах Алматы курсирует порядка 50 тысяч единиц такого транспорта.

Из анализа следует, что от общего количества ДТП с пострадавшими 16,1% приходится на водителей мопедов и самокатов. В основном, ДТП происходят на перекрестках: водители транспортных средств, при нахождении мопедистов в "мертвой зоне", их не видят. Кроме этого, многие водители мопедов не знают основных азов правил дорожного движения",- считает Арыстангани Заппаров.

В ведомстве отмечают, что принимаемые МВД меры позволили несколько стабилизировать ситуацию с эксплуатацией электросамокатов. В частности, были установлены возрастные ограничения, а также требования по обязательному использованию средств защиты и перевозке пассажиров.

Вместе с тем, в целях снижения количества ДТП, в мегаполисе осуществляется ежедневный анализ аварийности. На основе этого анализа, по данным полиции, опасные участки усиливаются патрулированием, в соответствующие организации вносятся предписания об улучшении дорожных условий.

Напомним, в июле прошлого года алматинцы стали активно жаловаться на мопедистов в городе. Сообщалось, что только за последний год число ДТП с участием мопедов выросло сразу в четыре раза. Тревогу били и медики - пострадавшие нередко попадают в больницу в тяжелом состоянии.

Позже на просьбу алматинцев запретить в городе мопеды ответили в МВД, отметив, что это нецелесообразно. В августе более 70 мопедистов наказали в Алматы - они устроили сходку.

В октябре в МВД все же предложили регистрировать мопеды. Здесь же признали, что по мопедистам есть большая проблема в Алматы и Астане - они допускают нарушения ПДД.