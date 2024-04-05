Прокуратура сделала заявление после гибели 8 иностранцев в Актюбинской области

Неудовлетворительное состояние дорог в регионе назвали главной причиной происходящих ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прошедшем году в Актюбинской области наблюдался рост ДТП на 17,2%. Так, было зарегистрировано 648 аварий, в которых пострадало 748 и погибло 118 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

"При этом все погибшие пострадали в ДТП, произошедших на республиканской трассе Самара - Шымкент", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что все транспортные средства, движущиеся по республиканским трассам в сторону Самары, Оренбург - Шымкент, Атырау - Астрахань и Астана - Уральск, проезжают через Актюбинскую область.

Вопросы безопасности движения неоднократно рассматривались на Координационном совете прокуратуры региона.

"Прокуратурой Актюбинской области выявлено, что организации, ответственные за содержание дорог, не исполняют возложенные на них обязательства", - подчеркнули в надзорном органе.

Так, неоднократно вносились предписания в адрес ТОО "КазАвтоЖол" о проведении работ по ремонту ям на трассе Самара - Шымкент. Согласно ответу компании, дефекты дорожного полотна были устранены путем проведения ямочного ремонта.

"Однако выездным осмотром установлено, что недостатки фактически не устранены", - отметили в ведомстве.

В январе прокуратурой Актюбинской области в адрес Министерства транспорта было внесено представление об устранении нарушений, где требовалось:

совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами принять меры по разработке плана по устранению недостатков, отраженных в акте прокурорского надзора, с указанием конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;

обеспечить проведение комплексного обследования, направить комиссию для исследования автодорог Самара - Шымкент, Актобе - Астрахань;

по результатам обследования установить причины совершения ДТП на указанных участках.

"Однако министерство ограничилось лишь привлечением к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, тогда как на трассах международного значения Актюбинской области все еще продолжается ДТП со смертельными исходами", - говорится в сообщении надзорного органа.

В текущем году в Актюбинской области вновь наблюдается рост ДТП. С начала года в регионе произошло 97 аварий, в которых пострадало 148 и погибло 28 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

"Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог региона. Общеизвестно, что дорога, соединяющая западный регион с южным, в неудовлетворительном состоянии. Однако Министерством транспорта РК не уделяется должное внимание состоянию дорог", - заявили в прокуратуре Актюбинской области.

В качестве примера смертельных ДТП в прокуратуре напомнили об авариях, произошедших 6 марта и 3 апреля этого года. Жертвами каждой из них стали восемь человек.

Также в прокуратуре рассказали о ДТП, случившемся в прошлом году, когда на трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудык водитель автомобиля Chevrolet, не справившись с управлением, допустил опрокидывание. В результате аварии ребенок в возрасте одного года скончался на месте происшествия.

"Согласно заключению экспертизы, причиной ДТП явилось несоответствие дорожного полотна условиям безопасности дорожного движения", - отметили в надзорном органе региона.

Напомним, 6 марта стало известно о смертельном ДТП, унесшем жизни восьми человек, на автодороге Актобе - Астрахань. По данному факту началось досудебное расследование. Позже появились подробности: как оказалось, столкнулись два авто - Lada Largus и Toyota Hilux. В результате аварии Largus загорелся. Аким Актюбинской области поручил оказать помощь семьям погибших.

А 3 апреля на трассе в Актюбинской области столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard. В ДТП погибли водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, все - граждане Узбекистана.