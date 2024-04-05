Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Прокуратура сделала заявление после гибели 8 иностранцев в Актюбинской области

Опубликовано:

ДТП, в котором погибли 8 граждан Узбекистана
ДТП 3 апреля в Актюбинской области. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Неудовлетворительное состояние дорог в регионе назвали главной причиной происходящих ДТП, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, в прошедшем году в Актюбинской области наблюдался рост ДТП на 17,2%. Так, было зарегистрировано 648 аварий, в которых пострадало 748 и погибло 118 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

"При этом все погибшие пострадали в ДТП, произошедших на республиканской трассе Самара - Шымкент", - сообщили в надзорном органе.

Отмечается, что все транспортные средства, движущиеся по республиканским трассам в сторону Самары, Оренбург - Шымкент, Атырау - Астрахань и Астана - Уральск, проезжают через Актюбинскую область.   

Вопросы безопасности движения неоднократно рассматривались на Координационном совете прокуратуры региона.

"Прокуратурой Актюбинской области выявлено, что организации, ответственные за содержание дорог, не исполняют возложенные на них обязательства", - подчеркнули в надзорном органе.

Так, неоднократно вносились предписания в адрес ТОО "КазАвтоЖол" о проведении работ по ремонту ям на трассе Самара - Шымкент. Согласно ответу компании, дефекты дорожного полотна были устранены путем проведения ямочного ремонта.

"Однако выездным осмотром установлено, что недостатки фактически не устранены", - отметили в ведомстве.

В январе прокуратурой Актюбинской области в адрес Министерства транспорта было внесено представление об устранении нарушений, где требовалось:

  • совместно с местными исполнительными и уполномоченными органами принять меры по разработке плана по устранению недостатков, отраженных в акте прокурорского надзора, с указанием конкретных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения;
  • обеспечить проведение комплексного обследования, направить комиссию для исследования автодорог Самара - Шымкент, Актобе - Астрахань;
  • по результатам обследования установить причины совершения ДТП на указанных участках. 

"Однако министерство ограничилось лишь привлечением к дисциплинарной ответственности двух должностных лиц, тогда как на трассах международного значения Актюбинской области все еще продолжается ДТП со смертельными исходами", - говорится в сообщении надзорного органа.

В текущем году в Актюбинской области вновь наблюдается рост ДТП. С начала года в регионе произошло 97 аварий, в которых пострадало 148 и погибло 28 человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.

"Главной причиной ДТП является неудовлетворительное состояние дорог региона. Общеизвестно, что дорога, соединяющая западный регион с южным, в неудовлетворительном состоянии. Однако Министерством транспорта РК не уделяется должное внимание состоянию дорог", - заявили в прокуратуре Актюбинской области.

В качестве примера смертельных ДТП в прокуратуре напомнили об авариях, произошедших 6 марта и 3 апреля этого года. Жертвами каждой из них стали восемь человек.

Также в прокуратуре рассказали о ДТП, случившемся в прошлом году, когда на трассе Актобе - Болгарка - Шубаркудык водитель автомобиля Chevrolet, не справившись с управлением, допустил опрокидывание. В результате аварии ребенок в возрасте одного года скончался на месте происшествия.

"Согласно заключению экспертизы, причиной ДТП явилось несоответствие дорожного полотна условиям безопасности дорожного движения", - отметили в надзорном органе региона.

Напомним, 6 марта стало известно о смертельном ДТП, унесшем жизни восьми человек, на автодороге Актобе - Астрахань. По данному факту началось досудебное расследование. Позже появились подробности: как оказалось, столкнулись два авто - Lada Largus и Toyota Hilux. В результате аварии Largus загорелся. Аким Актюбинской области поручил оказать помощь семьям погибших.

А 3 апреля на трассе в Актюбинской области столкнулись грузовик Volvo и минивен Toyota Аlhpard. В ДТП погибли водитель микроавтобуса и семь его пассажиров, все - граждане Узбекистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2079500-prokuratura-sdelala-zayavlenie-posle-gibeli-8-inostrantsev-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.