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Эзотерика

Стали известны подробности ДТП с 8 погибшими в Актюбинской области

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Авария произошла в Актюбинской области
ДТП. Фото: instagram.com/aqtobe_sergek

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе в Актюбинской области. Среди восьми погибших оказалось четверо детей, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале местного исполнительного органа, сегодня на 120 км трассы Актобе - Астрахань произошло столкновение двух автомашин Lada Largus и Toyota Hilux. В результате ДТП Largus загорелся.

Происшествие прокомментировал временно исполняющий обязанности руководителя Управления здравоохранения Актюбинской области Нурбол Тымпиев.

"Произошло ДТП, в ходе которого пострадали 11 человек. Из них погибли 8 человек, а три пациента доставлены в Мугалжарскую районную больницу, где после осмотра специалистами они отказались от госпитализации", - сообщил Нурбол Тымпиев.

Также он отметил, что на месте пострадавшим была оказана оперативная медицинская помощь бригадой скорой неотложной помощи.

О произошедшем рассказала и заместитель руководителя Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

"Сегодня случилась трагедия, произошло дорожно-транспортного происшествия на трассе Актобе - Астрахань. В результате данной трагедии погибли 8 человек. Из них 4 несовершеннолетних детей. В частности, учащиеся 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6 класса школы и 1 ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы. Все дети были в сопровождении родителей и родственников. Ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья", - пояснила Нургуль Бертлеуова.

Напомним, сегодня стало известно, что на автодороге Актобе - Астрахань произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование.

Что делать при возникновении пожара в автомобиле

По информации на сайте "Электронного правительства", при пожаре в автомобиле или общественном транспорте необходимо:

  • немедленно сообщить водителю о возгорании;
  • остановить машину, выключить двигатель, поставить авто на тормоз;
  • покинуть машину, в общественном транспорте использовать аварийные люки и боковые стекла;
  • постараться потушить пожар с помощью огнетушителя, песка или снега до приезда пожарных;
  • при возгорании в капоте не открывать его без огнетушителя в руках (приток кислорода во время открытия усилит пламя);
  • отойти подальше от автотранспорта, так как может взорваться топливный бак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064836-stali-izvestny-podrobnosti-dtp-s-8-pogibshimi-v-aktyubinskoy-oblasti/

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