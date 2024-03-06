Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

8 человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Опубликовано:

Место ДТП в Актюбинской области
Место происшествия. Кадр из видео: instagram.com/polisia_aqtobe

Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства на официальной странице в Instagram, ДП Актюбинской области проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Актобе-Астрахань с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек.

"В рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения", - обратились в ведомстве.

Напомним, в январе этого года в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека - члены одной семьи.

По данным полиции, на 205 км автодороги Актобе - Астрахань столкнулись четыре автомобиля. В результате водитель Mitsubishi и два пассажира скончались на месте происшествия.

А в декабре прошлого года в результате страшного ДТП, произошедшего в Актюбинской области, погиб школьный учитель и двое его 16-летних учеников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064817-8-chelovek-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.