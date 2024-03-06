8 человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации ведомства на официальной странице в Instagram, ДП Актюбинской области проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Актобе-Астрахань с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек.

"В рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.

Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения", - обратились в ведомстве.

Напомним, в январе этого года в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека - члены одной семьи.

По данным полиции, на 205 км автодороги Актобе - Астрахань столкнулись четыре автомобиля. В результате водитель Mitsubishi и два пассажира скончались на месте происшествия.

А в декабре прошлого года в результате страшного ДТП, произошедшего в Актюбинской области, погиб школьный учитель и двое его 16-летних учеников.