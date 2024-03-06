8 человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
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Восемь человек погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области. По данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
По информации ведомства на официальной странице в Instagram, ДП Актюбинской области проводится досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия на автодороге Актобе-Астрахань с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли восемь человек.
"В рамках расследования проводятся мероприятия по выяснению причин ДТП и установлению личности погибших.
Департамент полиции призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила дорожного движения", - обратились в ведомстве.
Напомним, в январе этого года в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека - члены одной семьи.
По данным полиции, на 205 км автодороги Актобе - Астрахань столкнулись четыре автомобиля. В результате водитель Mitsubishi и два пассажира скончались на месте происшествия.
А в декабре прошлого года в результате страшного ДТП, произошедшего в Актюбинской области, погиб школьный учитель и двое его 16-летних учеников.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064817-8-chelovek-pogibli-v-dtp-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti/