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Авария с восемью жертвами в Актюбинской области: семьям погибших окажут помощь

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Авария произошла в Актюбинской области
ДТП. Фото: instagram.com/aqtobe_sergek

Аким Актюбинской области поручил оказать помощь семьям погибших в результате ДТП на автодороге Актобе – Астрахань. Жертвами аварии стали 8 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров поручил оказать всестороннюю помощь семьям восьми погибших и пострадавшим в ДТП на трассе Актобе – Астрахань. Также он выразил свои соболезнования.

"Глава региона поручил ответственным лицам оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавшим в ДТП и установить причину происшествия", – говорится на официальном сайте акимата.

Напомним, сегодня стало известно о смертельном ДТП, унесшем жизни 8 человек, на автодороге Актобе – Астрахань. По данному факту началось досудебное расследование.

Позже в областном акимате сообщили подробности: столкнулись два авто – Lada Largus и Toyota Hilux. В результате аварии Largus загорелся. Среди 8 погибших – 4 несовершеннолетних. Еще трое человек пострадали.

"В результате данной трагедии погибли 8 человек. Из них 4 несовершеннолетних детей. В частности, учащиеся 4-го и 6-го классов Шубаршинской средней школы, 6 класса школы и 1 ученик подготовительной группы Кенкиякской средней школы.

Все дети были в сопровождении родителей и родственников. Ученики по заявлению законных представителей отсутствовали на занятиях по семейным обстоятельствам и по состоянию здоровья", – рассказала замглавы Управления образования Актюбинской области Нургуль Бертлеуова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064931-avariya-s-vosemyu-zhertvami-v-aktyubinskoy-oblasti-semyam-pogibshih-okazhut-pomosch/

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