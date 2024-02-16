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Женщину сбили насмерть на пешеходном переходе в Алматы

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: zakon.kz

Ранним утром в Алматы на пешеходном переходе сбита женщина 1968 года рождения. Она скончалась на месте от полученных травм, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Происшествие, по данным алматинской полиции, случилось сегодня, 16 февраля, в 05:50.

"Водитель автомашины марки "Ниссан", гражданин 1984 года рождения, следуя по проспекту Суюнбая в северном направлении, допустил наезд на пешехода - гражданку 1968 года рождения, которая переходила проезжую часть на запад по обозначенному пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Карета скорой помощи и патрульные
Место происшествия. Фото: zakon.kz

По данному факту полицией начато досудебное расследование и назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Павлодаре мужчина на авто совершил наезд на людей, ожидавших общественный транспорт на остановке. Пострадали мальчик 2009 года рождения и парень 1999 года рождения. Оба были доставлены в больницу.

В начале февраля в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении. Позже стало известно, что по данному факту задержан 51-летний водитель внедорожника Toyota, он был помещен в изолятор временного содержания.

Также в Астане водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2061310-zhenschinu-sbili-nasmert-na-peshehodnom-perehode-v-almaty/

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