Школьника сбили насмерть Караганде: стали известны подробности трагедии

Сегодня в Караганде 12-летнего мальчика сбили на пешеходном переходе по дороге в школу. Местные жители говорят, что смертельные ДТП на этом участке происходят постоянно, передает телеканал "Астана".

Ранее мы писали, что в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении.

В полиции сообщили, что 51-летний водитель внедорожника Toyota задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Между тем карагандинцы, живущие вдоль оживленной дороги, сообщили корреспондентам телеканала, что это не первая трагедия на этом участке.

"Почему не обращают внимания на то, что там детский сад, что переход, что дети в школу идут. А сейчас никто не обращает внимания, стоишь ты или идешь около перехода, несутся и все", – рассказала местная жительница Людмила Иванова.

Также жители района, где произошло ДТП, просят установить светофор, чтобы исключить новые трагедии.

"Бывает, много снега наметено. Водители, бывают, не видят, бывает, что совсем не расчищено, и тяжело переходить. Очень часто аварии происходят. Светофора нет давно, желательно поставить, плюс недавно женщину с ребенком сбили. Няня переводила мальчика через дорогу и тоже переехал ее. Мальчик жив только остался", – добавила еще одна жительница города Александра Киреева.