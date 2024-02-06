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Ребенка сбили насмерть в Караганде

Опубликовано:

Мальчик с рюкзаком
Мальчик. Иллюстративное фото: romrodinka / Getty Images

Сегодня утром в Караганде автомобиль сбил 12-летнего мальчика. Он скончался в медицинском учреждении, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Карагандинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 6 февраля в Караганде около восьми часов утра 51-летний водитель, управляя внедорожником Toyota, двигался по улице Аманжолова.

"Не обеспечив безопасность дорожного движения, на нерегулируемом пешеходном переходе он совершил наезд на 12-летнего школьника, который переходил проезжую часть дороги в установленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении", - сообщили в ведомстве.

По факту ДТП начато досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы. Водитель водворен в изолятор временного содержания.

"Департамент полиции в очередной раз призывает участников дорожного движения быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим", - отметили в ведомстве.

Напомним, вчера стало известно, что в столице водитель не справился с рулевым управлением и допустил наезд на двух человек. По данным полиции, пешеходы, стоящие на проезжей части, получили телесные повреждения.

Ранее в Уральске женщина, переходившая дорогу с двумя детьми, попала под колеса коммунального трактора, который занимался погрузкой снега. Сообщается, что женщину госпитализировали в отделение травматологии в состоянии средней степени тяжести. Ее дочерей после оказания необходимой помощи врачи отпустили домой.

В январе несовершеннолетний житель Алматинской области, находясь за рулем автомобиля, совершил наезд на девочку. Мальчика и его законного представителя наказали. Девочку, которую сбил автомобиль, осмотрели врачи и отпустили домой в связи с отсутствием каких-либо телесных повреждений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2059341-rebenka-sbili-nasmert-v-karagande/

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